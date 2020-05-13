Популярна фітнес-модель Ана Чері похвалилася ідеальним тілом у зухвалому спортивному вбранні
Знаменита instagram-красуня поділилася новим знімком на своїй сторінці в соцмережі і розповіла про труднощі правильного харчування на карантині. Про це повідомляє Politeka.net.
На опублікованому фото Чері позує у своєму домашньому спортивному залі на тлі різного спортивного обладнання. Модель прийшла займатися, тому одягнена у спортивний костюм. Короткі шортики і топік зі спокусливим вирізом, схожим на дірку на самому цікавому місці, дозволяють Чері продемонструвати не тільки свій ідеальний прес, але і спокусливі стегна, а також пишні груди.
У підписі до фото Чері зізналася, що на першому місяці карантину не могла дотримуватися режиму харчування, однак зараз вона повернулася до дієти та регулярних тренувань, що дозволило їй швидко повернутися в форму.
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Шанувальники моделі в коментарях захоплюються її фігурою і дякують за надихаючі слова.
До цього ми писали, що Чері вирішила повеселитися під час нової фотосесії і постала перед камерою в одній лише сіточці, ледве прикриває її гідності. Ана блиснула досить пишними формами і не посоромилася показати зайве.
Чорна сітка з камінчиками вдало поєднувалась із зачіскою – недбало зав'язаним пучком з парою пасм, що вибилися з-під нього. Легкий макіяж Ани вдало підкреслив її засмаглу шкіру.
Нагадаємо, грайлива Ана Чері блиснула великим бюстом в безсоромному топі.
Як повідомляла Politeka, розкішна Ана Чері показала свою пишність в тісному топіку.
Також Politeka писала, що Ана Чері виставила напоказ "найсмачніші" місця в глибокому декольте.