Популярна фітнес-модель Ана Чері похвалилася ідеальним тілом у зухвалому спортивному вбранні

Знаменита instagram-красуня поділилася новим знімком на своїй сторінці в соцмережі і розповіла про труднощі правильного харчування на карантині. Про це повідомляє Politeka.net.

На опублікованому фото Чері позує у своєму домашньому спортивному залі на тлі різного спортивного обладнання. Модель прийшла займатися, тому одягнена у спортивний костюм. Короткі шортики і топік зі спокусливим вирізом, схожим на дірку на самому цікавому місці, дозволяють Чері продемонструвати не тільки свій ідеальний прес, але і спокусливі стегна, а також пишні груди.

У підписі до фото Чері зізналася, що на першому місяці карантину не могла дотримуватися режиму харчування, однак зараз вона повернулася до дієти та регулярних тренувань, що дозволило їй швидко повернутися в форму.

Шанувальники моделі в коментарях захоплюються її фігурою і дякують за надихаючі слова.

До цього ми писали, що Чері вирішила повеселитися під час нової фотосесії і постала перед камерою в одній лише сіточці, ледве прикриває її гідності. Ана блиснула досить пишними формами і не посоромилася показати зайве.

Чорна сітка з камінчиками вдало поєднувалась із зачіскою – недбало зав'язаним пучком з парою пасм, що вибилися з-під нього. Легкий макіяж Ани вдало підкреслив її засмаглу шкіру.

Нагадаємо, грайлива Ана Чері блиснула великим бюстом в безсоромному топі.

Як повідомляла Politeka, розкішна Ана Чері показала свою пишність в тісному топіку.

Також Politeka писала, що Ана Чері виставила напоказ "найсмачніші" місця в глибокому декольте.