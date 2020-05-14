Настя Каменських, Леся Нікітюк, Джамала та інші зірки показали свої весняні вбрання

На першому фото Настя, яка була в легкому світлому платті, посміхаючись на камеру. В Каменських в цей день був день народження і як видно, красуня зовсім не переживала за свої роки. Образ співачка доповнила невеликим каблуком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

На фтором фото позує Никитюк у синій сорочці і джинсах. Леся сиділа на вулиці за столиком і пила що-то з чашки. Образ красуня доповнила зібраними волоссям у хвіст. Фотографія вийшла весняної сонячної. 

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На третьому кадрі показала себе Джамала. Вона зараз знаходиться в цікавому положенні і позувала в білій блузці на тлі кімнатних рослин. Волосся було зібране назад, а кадр вийшов дуже світлий. 

На наступному фото позувала Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita. Вона залізла ана трактор в селі і показала себе в чорній сукні. Дівчина посміхалася і отримувала задоволення від фотосесії. Кадр вийшов дійсно весняним і сільським. 

Наа останньому фото Гайтана. Екзотична красуня показала себе в легкому зеленому сукні, настільки легкий, що можна побачити пікантну частину, якщо наблизити фото. Красуня доповнила образ зручними босоніжками і знімалася на вулиці. 

Повідомлялося, що українську телеведучу Лесю Никитюк застукали за дивним заняттям прямо під час зйомок шоу.

Так, Никитюк позує в оточенні напівголих чоловіків, які оточили зірку і танцюють.

«Що ж сьогодні буде…Як же хочеться побути на місці Лесі Никитюк», - йдеться в повідомленні однієї з учасниць проекту.

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