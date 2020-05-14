Відома британська модель Демі Роуз, яка прославилася своїми красивими формами, опублікувала нові гарячі знімки

Красуня активно веде свій Instagram, навіть незважаючи на режим самоізоляції, повідомляє Politeka.net. Зірка не тільки радує новими знімками, але і - архівними.

Так, нещодавно зірка опублікувала нові сторіз, поставши в крихітному і яскравому купальнику.

Красуня позувала в маленьких трусиках і облягаючому топі. На одному фото Демі лягла на гамак, зігнувши струнку ніжку в коліні.

Роуз закрила очі, блиснувши чорними пишними віями. На пухких губах можна помітити соковитий блиск.

На іншому знімку модель піднялася, виставивши п'яту точку - свою головну гордість.

Красуня повернулася через плече і подивилася в камеру своїм привабливим поглядом: "Справжній кайф".

Фото було зроблено на природі, серед пальм, тому воно вийшло дуже соковитим і яскравим.

Оскільки знімки були оприлюднені у розділі сторіз, ніхто не зміг їх відкрито прокоментувати. Однак, варто зазначити, що під іншими постами знаменитості набираються багато лайків та коментарів, де люди пишуть про чудовій зовнішності зірки.

Нагадаємо, нещодавно Демі Роуз показала себе без білизни в джинсовій куртці світлого відтінку, яка ледь прикрила її досить пишні форми:

«14 Мільйонів !!! Велике спасибі за всю вашу любов і підтримку протягом багатьох років. Я люблю вас, хлопці. 😃💕», - поділилася своїми емоціями під новим постом Демі.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз наділа крихітний верх купальника, який трохи прикривав пишні форми. Тонкі бретельки ледь не зісковзували з плечей.

Малесенький низ бікіні також був на тоненьких бретельках, які зірка натягнула вище стегон.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.