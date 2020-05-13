Державний ПриватБанк продовжує шокувати клієнтів своїм "сервісом"

Негативний відгук від незадоволеного клієнта був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, ПриватБанк примудрився під час відхиленої транзакції загнати у мінус його карту для виплат, де був деактивований кредитний ліміт.

"Після купівлі товару на 5$ кошти не було списано, підтверджень оплати в Приват24 не надходило. Тому на всякий випадок, до з'ясування причини, увесь залишок коштів на рахунку перевели одразу (02.05.2020) на іншу свою картку. На даному рахунку грошей не залишалось. 08.05.2020, ми помітили мінус на рахунку... Після уточнень у колцентрі ПриватБанку, стало відомо, що 03.05.2020 о 09:48 з вищезгаданої картки шахраями у Китаї через термінал було здійснено оплату якогось товару на 2148,64грн (про що нам було невідомо і жодного повідомлення чи підтвердження (ані в смс, ані у вайбер, ані спливаючого повідомлення в додатку Приват24) про цю оплату не було", - зазначив клієнт.

Після цього ПриватБанк зробив заявку про повернення коштів та порекомендував йому звернутися до кіберполіції.

"У мене залишились наступні питання: 1) Чого при вимкненому кредитному ліміті списались кошти в мінус? Реальним користувачам навіть на кілька копійок неможливо вийти в мінус, а шахраї — на тисячі гривень — запросто виходять в мінуса. 2) Це вже не перший випадок, судячи по відгукам. Це явно якась проблема або банку або платіжної системи мастеркард. Це діра в безпеці, якщо шахраї можуть знімати кошти людей в мінус по дебетовій карті, без підтвердження через фінансовий номер. 3) Чого через помилку зі сторони банку або платіжної системи клієнт мусить платити відсотки за користування кредитом, який був ним же відключений?", - резюмував незадоволений клієнт у своєму негативному відгуку.

Представник ПриватБанку відкинув усі звинувачення та зазначив, що при проведенні транзакції кошти уходять у резерв до тих пір, поки магазин не надішле запит на списання.

"У разі, якщо кошти списані, на даному етапі платіжна система надає 15 днів для мирного вирішення ситуації між платником і магазином/банком, в якому була операція. Правила оскарження транзакцій строго регламентовані платіжною системою. За цей час Ви можете звернутися до одержувача коштів і запросити повернення. У разі, якщо одержувач відмовить на Ваше прохання, то з нашого боку буде відкрито спір. Хочемо звернути увагу, що він буде розглядатися в термін до 120 днів", - відповів він у коментарях.

Нагадаємо, масове блокування рахунків, ПриватБанк дістався до зарплатних карт.

Як повідомляла Politeka, рахунки українців блокуються, важливе звернення Приватбанку.

Також Politeka писала, що гроші з карток українців списують двічі, ПриватБанк зробив заяву.