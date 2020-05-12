32-річна російська актриса Крістіна Асмус зі сльозами на очах звернулася до користувачів

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала відеозвернення у своєму мікроблозі в Instagram, в якому пояснила ситуацію (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). За її словами, допомоги потребує маленький хлопчик, якому трохи більше півтора років, і якому поставили діагноз "спінальна м'язова атрофія. 1 тип". Лікування полягає в єдиному уколі, вартістю 160 млн рублів, що потрібно встигнути зробити до двох років.

З сумним виглядом, в чорному гольфі, Асмус попросила користувачів допомогти хлопчикові, якщо не грошима, то хоча б інформаційно.

"Це смертельна хвороба, але допомогти можна...", - повідомила Крістіна.

Пост актриси, який встигли за кілька годин "лайкнути" більше 200 000 чоловік, викликав ажіотаж в соцмережі.

"Кріс, простіше вам багатіям скинутися"

"160 мільйонів!!!! В страшний час живемо....у дитячого життя є ціна...."

"Самим їсти нічого."

"Нехай держава допомагає яка мільярди боргів прощає або ваші артисти . у народу і так грошей немає"

"Звідки такі космічні суми? 😨"



"От що входить в цей один срана*чий укол що він стільки коштує🤦‍♀️ що з марса привезена сльоза дракона, я в шоці"

"О боже мій, зовсім лікарі ох*ріли,скрізь гроші і тільки гроші"

Раніше ми повідомляли, Асмус здивувала спокусливим видом в коротких джинсових шортах і боді тілесного кольору. Дівчина повернулася до камери спиною, зупинившись біля холодильника, і пустотливо подивившись через плече.

«Так, з сьогоднішнього понеділка я починаю дотримуватися дистанцію від холодильника. Хоча б пару годин. І підходити строго в масці», - написала зірка.

Нагадаємо, що Асмус показала своїх навіжених подружок, фото оцінив навіть Тарзан: "А де Харламов?".

Як повідомляла Politeka, Асмус розповіла, що на її вмовив екс-чоловік Собчак Максим Віторган: «Я так плакала».

Також Politeka писала, що "беременная" Асмус влаштувала дикі танці з величезним животом: "Здуріла баба".