Через незрозумілий збій клієнт залишився без великої суми грошей

Негативний відгук клієнт Приватбанку залишив на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, він хотів поповнити через термінал карту, вніс кошти, які так і не були зараховані на рахунок.

"Добрий день, 07.05.2020 прийшов покласти гроші в термінал: вставив картку, авторизировался, ввів номер картки одержувача все вірно (так як висвітилося потрібне ім'я та прізвище), вставив пачку купюр в купюроприймач (23300), після чого банкомат довго перераховував гроші і в

наприкінці викинув помилку на екран, і повернув картку. Гроші на рахунок одержувача і мені на карту теж не прийшли, і ніякого чека банкомат не видав", - розповідає незадоволений клієнт.

Він одразу звернувся на гарячу лінію, де з співробітником Приватбанку склав заявку на повернення коштів, але грошей так і не побачив.

"Після чого я подзвонив на гарячу лінію і звернувся до оператора. Оператор мені сказав, що прийняв заявку на повернення грошей на мою картку, з якої була проведена

авторизація. В суботту (09.05.2020) мені прийшла відповідь з відмовою, так як при інкасації зайвих грошей в банкоматі не було виявлено, і що б звертався в поліцію", - резюмував незадоволений клієнт у своєму відгуку.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять", - відповів на скаргу в коментарях представник націоналізованого Приватбанку.

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