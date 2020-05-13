Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, не втримала власні принади у надто тісному купальнику

Як відомо, молода знаменитість любить дивувати яскравими фото з різних фотосесій, при цьому дівчина з'являється на нових кадрах кожен раз у новому купальнику. При цьому кожен з них відвертіше або більш відкритий, ніж попередній, повідомляє Politeka.

Так, на новому фото дівчина блиснула в мереживний одязі - халатику і лосинах, які спокусливо спустила, щоб показати чорну білизну. А ось ліфчик дівчата навряд чи зміг прикрити пишні форми зірки, які буквально вивалилися з-під нього, але Анастасія навіть не подумала це приховати.

Знаменитість позувала будинку, роблячи селфи перед дзеркалом. Зазвичай провокаційні знімки дівчина вважає за краще демонструвати з готових фотосесій та опрацьовані професіоналами. Однак, іноді Квітко сама ділиться, як зараз, домашніми кадрами.

Зазначимо, молода модель прославилася завдяки пікантною рекламі нижньої білизни і купальників, які часто демонструє сторінка в соцмережі. При цьому дівчина любить також підкреслювати форми коротенькими сукнями і шортами. Цей раз не став винятком.

Відкритий наряд з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині вигідно підкреслив гідності зірки. Схоже, дівчина вирішила ґрунтовно оновити стрічку в соціальній мережі Instagram, щоб привернути більше уваги до власної персони

Так, Квітко з'явилася в короткій білій сукні з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині, підкресленим тоненькими заявязками. На обличчі моделі легкий макіяж, а хвилясте волосся зачесане у високий хвіст.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.