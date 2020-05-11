Супермодель Белла Хадід порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в крихітному топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«Вау! Белла Хадід знову брюнетка. І так зігнулась», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на знімках Белла Хадід позує в крихітному купальнику, демонструючи розкішну фігуру і мокре волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Нарешті-то! Краща у всьому світі», «це вогонь», «неперевершена», «обожнюю тебе в таких образах», «рокова жінка! Супер», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, супермодель Белла Хадід вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в наряді без білизни.
«Люблю її так сильно», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Хадід позує напівбоком в крихітному топі, який підкреслює її пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Вау, досконалість», «Це неймовірно», «Боже, навіть я почервонів», «така мила посмішка», «ти така красива, капець», «Коли досконалість зустрічається з людством», - пишуть вони.
Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".
Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.