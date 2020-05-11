Супермодель Белла Хадід порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Вау! Белла Хадід знову брюнетка. І так зігнулась», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімках Белла Хадід позує в крихітному купальнику, демонструючи розкішну фігуру і мокре волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Нарешті-то! Краща у всьому світі», «це вогонь», «неперевершена», «обожнюю тебе в таких образах», «рокова жінка! Супер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, супермодель Белла Хадід вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в наряді без білизни.

«Люблю її так сильно», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Хадід позує напівбоком в крихітному топі, який підкреслює її пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, досконалість», «Це неймовірно», «Боже, навіть я почервонів», «така мила посмішка», «ти така красива, капець», «Коли досконалість зустрічається з людством», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.