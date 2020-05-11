Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми в топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її сторінку в Instagram.

На опублікованому знімку Квітко позує в спортивному вбранні під час прогулянки з собакою. Крихітний топ ледь стримує її пишні форми, що стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це кулі!», «від сорому навіть очі відвела. Такі форми, ти що», «ти божественна, Квітко», «вогонь», «красоточка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, посвітила зайвим у порваному купальнику.

Молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, однак це лише дозволило дівчині приділяти більше часу на ведення профілю в соціальній мережі Instagram. Цього разу на фан-акаунті шанувальники зірки представили кадри зірки, зроблені в несподіваному вигляді.

Молода зірка вирішила підігріти інтерес до власної персони несподіваний чином - примірявши чи не тріснутий на її грудях купальник темно-бордового кольору. Дівчина продемонструвала пишні форми в різних ракурсах. На першому фото зірка з розпущеним волоссям і легким макіяжем на обличчі позувала, виставивши груди напоказ в купальнику, який не витримав напруги і чи не порвався.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.