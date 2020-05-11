Відома актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", показала свою красу крупним планом

На фото Кошмал знімає себе на камеру і позує крупним планом. Видно, що Ганна в цей раз знімалася без білизни. Волосся зірка "Сватів" були розпущені, а сама дівчина була практично без макіяжу. Завдяки тому, що красуня показувала себе грубо, можна легко оцінити природну зовнішність Женьки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях, як і поставити лайки публікації. Все із-за того, що Ганна опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що 25-річна українська актриса Анна Кошмал, популярна роль Жені Ковальової в серіалі "Свати", нарешті, показала свого сина.

Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яка присвятила Дню матері, що випав на 10 травня. Аня постала разом із сином Мишком, якому в червні виповниться два рочки.

Актриса покривлялась з малюком на камеру. Вони ніби "прилипли" до скла - в такому вигляді, з распластавшимися кумедними пичками, їх і зняли.

Повідомлялося, що актриса Анна Кошмал, яка знімалася в серіалі «Свати», показала компанію, з якою розважається на карантині.

"Одного разу добросердна волонтер врятувала кошеня Конвалії від зграї собак і прихистила малюка. Незабаром, завдяки щасливому збігу обставин, він потрапив до мене. В той складний період я дуже потребувала цьому маленькому диво, а він - у турботливому одного. А трохи пізніше холодним дощовим ввечері в мій під'їзд забрела крихітна кішка, їй ще й місяця не було, в долоньку містилася", - написала Анна.

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