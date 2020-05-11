Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала зайве в напівпрозорому платті
Дівчина вирішила блиснути в модному міні-сукня з пікантними прозорими вставками дпо груддю. Наряд чи зміг приховати досить пишні форми Анастасії. Останнім часом вражаючі фото все частіше миготять в профілі знаменитості, привертаючи увагу до себе. Схоже, Квітко вирішила скористатися карантином, щоб підняти популярність профілю, заваливши той новими фотографіями, повідомляє Politeka.
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На новому знімку Квітко в коротенькому міні-сукня позує з легкою посмішкою на обличчі і яскравим макіяжем з акцентом на очі. Молода блондинка тримає в руках модну сумочку блакитного кольору, а на її руках красуються акуратні прикраси.
Зазначимо, молода модель прославилася завдяки пікантною рекламі нижньої білизни і купальників, які часто демонструє сторінка в соцмережі. При цьому дівчина любить також підкреслювати форми коротенькими сукнями і шортами. Цей раз не став винятком.
Відкритий наряд з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині вигідно підкреслив гідності зірки. Схоже, дівчина вирішила ґрунтовно оновити стрічку в соціальній мережі Instagram, щоб привернути більше уваги до власної персони
Так, Квітко з'явилася в короткій білій сукні з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині, підкресленим тоненькими заявязками. На обличчі моделі легкий макіяж, а хвилясте волосся зачесане у високий хвіст.
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.