Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала зайве в напівпрозорому платті

Дівчина вирішила блиснути в модному міні-сукня з пікантними прозорими вставками дпо груддю. Наряд чи зміг приховати досить пишні форми Анастасії. Останнім часом вражаючі фото все частіше миготять в профілі знаменитості, привертаючи увагу до себе. Схоже, Квітко вирішила скористатися карантином, щоб підняти популярність профілю, заваливши той новими фотографіями, повідомляє Politeka.

На новому знімку Квітко в коротенькому міні-сукня позує з легкою посмішкою на обличчі і яскравим макіяжем з акцентом на очі. Молода блондинка тримає в руках модну сумочку блакитного кольору, а на її руках красуються акуратні прикраси.

Зазначимо, молода модель прославилася завдяки пікантною рекламі нижньої білизни і купальників, які часто демонструє сторінка в соцмережі. При цьому дівчина любить також підкреслювати форми коротенькими сукнями і шортами. Цей раз не став винятком.

Відкритий наряд з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині вигідно підкреслив гідності зірки. Схоже, дівчина вирішила ґрунтовно оновити стрічку в соціальній мережі Instagram, щоб привернути більше уваги до власної персони

Так, Квітко з'явилася в короткій білій сукні з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині, підкресленим тоненькими заявязками. На обличчі моделі легкий макіяж, а хвилясте волосся зачесане у високий хвіст.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.