Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі похвалилася новим яскравим фото

Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

Знімок був зроблений в рамках фотосесії для популярного французького журналу Madame Figaro. Автором зйомки став відомий фешн-фотограф Патріс ван Мальдер.

Актриса з'явилася перед камерою в строгому чорному піджаку, під який одягнена біла сорочка, застебнута на всі гудзики. Образ зірки доповнюють гладко зачесане волосся.

Беллуччі позує, закривши очі. Акцент не тільки макіяжу, але всього кадру тримається на губах моделі, яскрава червона помада робить цей суворий образ ще і неймовірно еротичним.

Фото за годину зібрав понад 55 тисяч лайків. В коментарях фолловери традиційно засипали компліментами улюблену зірку.

«Ти така красива», «Люблю тебе», «Ти моє все», «Про Боже мій, Моніка», «Чудова», «Королева», - пишуть в мережі.

Раніше Патріс ван Мальдер провів фотосесію з Беллуччі для казахського Harper's Bazaar. На знімках 55-річна Беллучі відображена лежить на дивані в чорній кофтині з ремінцем і коричневому пальто. При цьому на ній немає ні штанів, ні спідниці — тільки тонкі колготки, які вдало підкреслили її розкішні форми.

Нагадаємо, престаріла Моніка Беллуччі показала справжнє обличчя без фотошопу: «вік вже не приховати».

Як повідомляла Politeka, розкішна Моніка Беллуччі розбурхала видом в тісному плаття: «Карколомна».

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