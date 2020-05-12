Відома модель Кендалл Дженнер, яка є членом сім'ї Кардашьян, з'явилася в дуже відвертих образах

Зараз на сторінку красуні підписані 128 мільйонів людей, яких зірка регулярно радує, повідомляє Politeka.net. В одних з останніх сторіз Кендалл продемонструвала фігуру у всій красі.

Артистка з'явилася в леопардовому бікіні, завдяки якому можна вивчити всі вигини моделі.

Невеликі груди помістилися і заховалася під верхом білизни, тонкі бретельки додали образу пікантності.

Трусики модель натягнула майже до талії. Стрункі ніжки і пишні стегна - те, чим ніколи не намилуватися.

"Нудно", - підписала фото красуня.

На іншому, вже чорно-білому, фото модель постала повністю оголеною, лежачи на животі.

Зірка трохи прикрила груди руками, а ось пружна п'ята точка залишилася повністю голою. Дженнер підняла стрункі ніжки і подивилася в камеру. Вона прочинила губи, від чого фото вийшло ще пікантніше: "Заводна крихітка".

Найцікавіше, що над Кендалл висіла кришталева люстра, хоча приміщення не мало вікон і було обросле рослинами.

Фото, хоча і були оприлюднені у сторіз, все ж 100% вони отримали масу позитивних відгуків від шанувальників.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер представила фото, зроблене на заході, який проходить кожен рік, і всі наряди, представлені там, масово обговорюють в мережі.

«Деякі MET з минулого 🤍», - написала Кендалл.

Фанати прийшов в захват від образу красуні тоді і зараз. Люди написали, що модель була однією з найяскравіших красунь балу і по праву є однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі.

Нагадаємо, що Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".

Як повідомляла Politeka, Дженнер облягла пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».

Також Politeka писала, що Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".