Модель Демі Роуз постала перед шанувальниками майже голою
Зірка любить демонструвати своє тіло, завдяки якому прославилася на весь світ, повідомляє Politeka.net.
На знімку, оприлюдненому в сториз Instagram, красуня з'явилася в тигровому купальнику. Вид Роуз притягує, адже фігура неї просто неймовірна.
Крихітний верх купальника ледь прикривав пишні форми. Тонкі бретельки ледь не зісковзували з плечей.
Малесенький низ бікіні також був на тоненьких бретельках, які зірка натягнула вище стегон.
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Пишні принади, тонка талія і накачані ніжки - модель змусить тільки позаздрити своїм красотам.
Роуз розпустила довге волосся, що вітер прибрав з грудей. На обличчі виділялися не тільки красиві пухкі губи, але і майже чорні очі: "Божественна".
Оскільки знімок був оприлюднений в сториз, люди не змогли його відкрито прокоментувати, але зараз на модель підписана 14 мільйонів користувачів, які регулярно обсипають кумира приємними словами і лайками.
Нагадаємо, Демі Роуз з'явилася у відвертому вбранні, яке підкреслило її неймовірні форми.
Плаття з хутром не тільки обтягнуло груди зірки, але і утримувало їх від того, щоб не випасти. На відео Демі постала у вбранні з відвертим вирізом, з якого показалася частина грудей і тонка талія.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала в крихітному купальнику, підкреслюючи руками свої пишні форми.
Модель заплющила очі, ніби насолоджуючись сонячним промінням.
Коментатори завалили красуню компліментами.
«Божественний вигляд», «відразу видно – дівчинка працює над собою», «ось так виглядає божество», - написали люди.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.