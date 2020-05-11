Модель Демі Роуз постала перед шанувальниками майже голою

Зірка любить демонструвати своє тіло, завдяки якому прославилася на весь світ, повідомляє Politeka.net.

На знімку, оприлюдненому в сториз Instagram, красуня з'явилася в тигровому купальнику. Вид Роуз притягує, адже фігура неї просто неймовірна.

Крихітний верх купальника ледь прикривав пишні форми. Тонкі бретельки ледь не зісковзували з плечей.

Малесенький низ бікіні також був на тоненьких бретельках, які зірка натягнула вище стегон.

Пишні принади, тонка талія і накачані ніжки - модель змусить тільки позаздрити своїм красотам.

Роуз розпустила довге волосся, що вітер прибрав з грудей. На обличчі виділялися не тільки красиві пухкі губи, але і майже чорні очі: "Божественна".

Оскільки знімок був оприлюднений в сториз, люди не змогли його відкрито прокоментувати, але зараз на модель підписана 14 мільйонів користувачів, які регулярно обсипають кумира приємними словами і лайками.

Нагадаємо, Демі Роуз з'явилася у відвертому вбранні, яке підкреслило її неймовірні форми.

Плаття з хутром не тільки обтягнуло груди зірки, але і утримувало їх від того, щоб не випасти. На відео Демі постала у вбранні з відвертим вирізом, з якого показалася частина грудей і тонка талія.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала в крихітному купальнику, підкреслюючи руками свої пишні форми.

Модель заплющила очі, ніби насолоджуючись сонячним промінням.

Коментатори завалили красуню компліментами.

«Божественний вигляд», «відразу видно – дівчинка працює над собою», «ось так виглядає божество», - написали люди.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.