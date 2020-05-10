Модель Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників знімком з відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, модель позує в крихітному купальнику, підкреслюючи руками свої пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників, хоча сама зірка знімок коментувати не стала.
«Сумую за Демі на карантині», «божественний вигляд», «відразу видно – дівчинка працює над собою», «ось так виглядають божества», «розкішна», «красуня», «ось це клас!», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян" показала нове спокусливе фото.
Кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірна кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.
Нове фото не стало винятком, дівчина вирішила похвалитися своїми пишними формами в незвичайному купальнику з вирізами в зоні грудей і талії.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.