Зірка перевершила сама себе

Модель Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників знімком з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує в крихітному купальнику, підкреслюючи руками свої пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників, хоча сама зірка знімок коментувати не стала.

«Сумую за Демі на карантині», «божественний вигляд», «відразу видно – дівчинка працює над собою», «ось так виглядають божества», «розкішна», «красуня», «ось це клас!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян" показала нове спокусливе фото.

Кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірна кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Нове фото не стало винятком, дівчина вирішила похвалитися своїми пишними формами в незвичайному купальнику з вирізами в зоні грудей і талії.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.