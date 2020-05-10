40-річна російська співачка Анна Семенович потішила шанувальників цікавим порівнянням
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в різних образах.
Так, Семенович вирішила поцікавитися у публіки, як "ми після самоізоляції будемо виглядати" - потолстевшими або відпочилими.
"Як ви думаєте, ми після самоізоляції як будемо виглядати, як на першому фото або на другому? 😂😂😅 Голосуємо в коментах 1 або 2 👇🏼гортай 👉🏼", - сприсила Ганна у фоловерів.
При цьому артистка супроводила пост двома показовими фото: на одному з них Семенович "прилаштувала" собі друге підборіддя за допомогою графічного редактора, а воторой козырнула своїм головним достоїнством в розхристаному халаті.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Примітно, що деякі вирішили вколоти співачку, зазначивши, що на фото з подбородками - так вона виглядає в реальному житті без всяких фотошопів.
"ти ж завжди на другому! 😘"
"Зай! Не кокетничай😅звичайно тільки як на 2 👌✌️😘"
"Так мені здається що перше фото взагалі без фотошопу🤦♀️"
"Нарешті-то без фотошопу)"
"Як на першій звичайно 😅"
"гаразд, так изменилася?))"
"Свиноматка"
"Ого, як розкабаніла"
Раніше ми повідомляли, Семенович підкорила мережа пишним бюстом у відвертому декольте. Артистка позувала в малиновому сукню, з якого ледь не вивалювалися її соковиті кавуни". Співачка розташувалася на даху будівлі, сівши на огорожу. При цьому задерла голову догори і з посмішкою на щось вказувала пальцем.
Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".
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