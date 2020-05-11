Моніка Беллуччі просто неймовірно красива і завжди ставала предметом заздрості та злості жінок

Знаменита красуня навіть у свої 55 років виглядає просто чудово, але коли вона була молодшою, вона користувалася ще більшою популярністю у протилежної статі, що не подобалося деяким жінкам, пише Politeka.net.

В італійській драмі "Малена" 2000 року, як не можна краще, показали ставлення жінок до своїх "конкуренток".

Головну героїню виконала 35-річна Моніка Беллуччі. Красуня Малена заворожила красою чоловіків, чому були дуже не раді жінки.

В результаті в одній зі сцен "конкурентки" витягли силою героїню Моніки Беллуччі з дому, жорстоко побили, порвали одяг і обстригли наголо. Саме цю сцену згадали в одній з російськомовних груп.

"Найжорсткіша сцена у фільмі «Малена» 2000 рік.

Досі мурашки по шкірі від її крику 😖😭. Дивилися фільм?", - написали автори посту.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Хороший наочний приклад поведінки озлоблених і заздрісних жінок, коли їх багато на одну, яка викликає в них почуття", "ось до чого призводить чорна заздрість ...", "Фільм класний", "Це шикарний фільм 😍", "найулюбленіший фільм з Монікою", "Дуже чуттєвий і глибокий фільм. 👍Рекомендую до перегляду", "В основному всі жінки в купі такі злісні...", "Шедевральний фільм ♥️", "Шикарний фільм 👍🏻🎥", "Я дуже вразлива і довгий час не могла позбутися від осаду і ненависті до страшних і злих жінок", "Ух, в мене мурашки, навіть від картинки", "Це так. Дивуєшся людській заздрості і жорстокості", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, престаріла Моніка Беллуччі показала справжнє обличчя без фотошопу: «вік вже не приховати».

Як повідомляла Politeka, розкішна Моніка Беллуччі розбурхала видом в тісному плаття: «Карколомна».

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