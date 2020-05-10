Як тепер будуть працювати банки

Українські банки анонсували запуск роботи закритих на карантин відділень

Про це повідомляється в заявах прес-служб банків.

Так, ПУМБ з 4 травня відновив роботу 13 відділень у Києві, Одесі, Львові, Сумах та Миколаєві.

З 12 травня відкриються ще 20 відділень (крім вже згаданих міст, также в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кременчуці та Самбірі). Таким чином, повністю відновиться робота всіх відділень і точок експрес-кредитування ПУМБ.

Наголошується, що поки збережеться санітарний контроль, зокрема дезінсекція і провітрювання приміщень, а також дозвіл на вхід тільки в масках і респіраторах.

Також з 12 травня відновлює роботу закритих з початку карантину відділень Укрексімбанк. У той же час в прес-службі установи звертають увагу, що у всіх відділеннях неухильно зберігається санітарно-гігієнічний контроль з перервами для проведення провітрювання і дезінфекції приміщень. Обслуговування здійснюється з обов'язковим використанням всіх засобів індивідуального захисту працівниками та клієнтами.

Про старт роботи також заявили такі банки:

Кредит Агріколь банк (з 12 травня відкриються 14 відділень, час роботи з 9 до 17 годин і годину санітарного перерви);

Правекс банк з 12 травня перейде на п'ятиденний режим роботи за графіком з 10 до 17 годин з перервою на санчас;

Райффайзен Банк Аваль також поверне з 12 травня п'ятиденку зі скороченим графіком (з 9 до 15 годин) і санітарною годиною, а також обов'язковим попереднім записом;

Кредобанк вже відновив роботу двох відділень у Львові з роботою за скороченим графіком (з 10 до 16.30 годин);

у банку "Південний" заробили відділення у Харкові та Запоріжжі з графіком роботи з 9.30 до 17 годин;

банк "Кредит Дніпро" відкрив чотири відділення з 21 закритих і ввів у них загальний графік роботи відділень (з 10 до 17 годин, каси до 16 годин).

Нагадаємо, до цього ми повідомляли, як працюватимуть банки у зв'язку зі святами - з 9 по 11 травня. У ці дні банки будуть працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні.

Передбачається, що якщо святковий день випадає на вихідний день, то він переноситься на наступний день після неробочого. Таким чином, в понеділок, 11 травня, банки в Україні не будуть працювати.

Нагадаємо, відділення Приватбанку закриють по всій Україні: важливе попередження для клієнтів.

Як повідомляла Politeka, грошей не вистачає, в Держказначействі розкрили величезні проблеми: що буде з пенсіями українців.

Також Politeka писала, що ПриватБанк залишив українців без грошей, ліміт зменшують до нуля: "Пора міняти банк".