Світлана Лобода порадувала шанувальників відвертим знімком в одному ліфчику
Знаменита українська співачка, яка перебралася жити і працювати в Росію, вельми оригінально побажала своїм шанувальникам доброго ранку. Як передає Politeka.net, зірка поділилася новим фото у своєму Instagram.
На фото Лобода позує в ніжному образі, загадково дивлячись кудись убік. При цьому з одягу на ній тільки бюстгальтер, однак і його співачка на фото вже починає знімати, тим самим привертаючи увагу до своїх грудей.
Для знімка Лобода підкреслила очі макіяжем, а губи залишила без помади. М'яке жовтувате світло робить фото особливо органічним.
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«Доброго ранку, світ», - підписала знімок зірка.
В коментарях шанувальники тут же почали обговорювати її фото.
«Як завжди прекрасні», «Яка ніжна», «Красуня нереальна», «Хороша чортиця», «Ще трохи-і Лобода зовсім роздягнеться на карантині», «Зголодніли дивлюся», «Така красива сил немає моїх», «ще не встигла одягнутися і вже фотку виставила!?», «Вже оголилася до непристойності. Бісять вже всі подібні особистості», - пишуть люди.
Раніше Лобода показала, як виглядає під час відпочинку вдома. Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото Світлана з'явилася в дуже природному вигляді. У неї були розпатлане волосся, а макіяж був зроблений дуже натуральний. Красуня дивилася в кадр, і виглядала при цьому дуже по-домашньому.
«Як справи?»,- кокетливо запитала співачка.
За 40 хвилин посаду артистки зібрав майже 14 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.
Нагадаємо, розпатлана Лобода показала без прикрас, як виглядає вдома.
Як повідомляла Politeka, Лобода в домашньому вигляді похвалилася розвагами з кіньми.
Також Politeka писала, що Лободу висміяли за розваги у трактора і стогів сіна.