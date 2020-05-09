Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала неосяжні форми в мереживній вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт зірки в Instagram.

«Барбі», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Квітко позує в білій мереживній сукні, демонструючи всім підтягнуті форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Хороша, чертовка», «вогонь», «бомбезное тіло», «так от, як виглядають янголи», «я не можу дивитися – це настільки красиво і гаряче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, похвалилася сміливим нарядом, подчеркнувшим її гідності.

цього разу молода модель показала досить зухвалий образ в рожевому, чи скромному вбранні. Дівчина позувала без білизни і не посоромилася показати зайве. Схоже, життя зірки на карантині нітрохи не змінилася після введення обмежень - нові кадри в Instagram продовжують з'являтися з завидною регулярністю. На фан-акаунтах також можна помітити цілі серії стильних і нових фото.

Дівчина постала в рожевому платті, з неймовірно глибоким декольте і високими вирізами на стегнах. Завдяки сміливим вирізом сукні чітко видно, що Анастасія з'явилася перед об'єктивом без білизни і анітрохи цього не соромиться. Також молода модель доповнила свій блискучий наряд акуратними босоніжками нюдового відтінку на підборах.

Волосся зірка акуратно поклала, а особа завдала легкий макіяж з акцентом на пухкі щоки. Фанати були в захваті від побаченого, заявивши, що з кожним днем вбрання Квітко приносять все більше задоволення і вона їх "пустотливо спокушає"

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.