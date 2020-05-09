Модель Демі Роуз вирішила знятися у басейну в одній сіточці і чорному бікіні

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, влаштувала яскраву зйомку, яка чимало розбурхала фанатів. Дівчина не стала приховувати свою фігуру, а навпаки - виставила її напоказ найсміливішим чином, повідомляє Politeka.net.

В цей раз Демі чорної сіточці похвалилася достоїнствами а тлі басейну біля будинку. На її обличчі можна помітити яскравий макіяж з акцентом на карі очі, а волосся, як і завжди, розпущені. Дівчина залишила з білизни лише чорні бікіні, які також чи прикрили її форми.

Зазначимо, сама Демі зараз перебуває на карантині, однак це не заважає знаменитості брати участь у невеликих зйомки і дивувати фанатів новими кадрами.

До цього дівчина постала на двох нових кадрах в новому вигляді - модний купальник на тонких, майже прозорих лямках, вигідно підкреслив її значних розмірів форми. Обидва фото привертають увагу до себе, завдяки тому, що Демі показала фігуру з різних ракурсів, вирішивши підкреслити свої достоїнства.

Зірка позувала з мокрим волоссям і без макіяжу, доповнивши свій мінімалістично-пляжний образ одними маленькими сережками-намистинками білого кольору. При цьому видно, що розмір ліфчика дівчина явно вибрала навмисно крихітний - клаптики тканини чи приховали груди Роуз. Фанати відзначили, що дівчина виглядає, як "Русалонька".

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.