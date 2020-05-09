"Це помилка: конфлікт України з Грузією стрімко загострюється, Зеленський не стримався

Президент України Володимир Зеленський обурився діями Грузії через нове призначення Міхеїла Саакашвілі

Він назвав те, що відбувається помилкою на прес-конференції під час поїздки в Луганську область.

Незабаром після того, як Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету ради Національного реформ, грузинського посла в Україні Теймураза Шарашенідзе відкликали на батьківщину для консультацій. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію і заявив, що грузинські власті чинять неправильно.

"У нас з Грузією, з грузинським народом прекрасні відносини. Ми, незважаючи ні на що, не будемо ні на консультації відкликати нашого посла в Україну. Тому що відносини між нашими країнами довше будь-якого керівництва будь-якої країни. Мені здається, це помилка грузинської сторони", - зазначив глава України.

Володимир Зеленський припустив, що в підсумку все стане на свої місця, а Грузія не буде втручатися у внутрішню політику України.

Долар несподівано заслаб, три вихідних вдарять по курсу валют: чого чекати в обмінниках

Курс валют в Україні 9 травня здивує всіх, шляхи долара і євро розійдуться через стійкості гривні

Про це йдеться у свіжому прогнозі від Національного банку.

Сто доларів сьогодні будуть коштувати 26,8185 26,8196 гривень. А після вихідних він зросте до 26,8196 (+0,0011).

А ось курс євро покаже іншу тенденцію: сьогодні вони будуть торгуватися за 28,9117 29,0966 гривень. А після вихідних показник зросте до 29,0966 грн (+0,1849).

Крім того, в Національному банку уточнили, що курс долара був в районі 26,814 гривень.

Саакашвілі після погроз Грузії заговорив про зникнення України: "Перестане існувати"

Українська економіка на сьогоднішній день більше не може утримувати вантаж корупціонерів

Про це в ефірі політичного ток-шоу заявив голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі

"Є люди, які просто не працюють на Москву, але хотіли б, щоб все залишалося як є. Так от, я їм хочу сказати: це просто неможливо. Якщо це болото не осушити, якщо з корупційного виру не витягнути Україну… Халява закінчилася!", - впевнено заявив Михайло Саакашвілі.

"Ми 30 років думали так: "Ми продамо своє зерно, метал, руду, будемо експортувати робочу силу і будемо тирити. У нас завжди все буде добре". Українська економіка не може далі утримувати цей тягар", - продовжив глава Виконавчого комітету реформ.

Як стверджує Саакашвілі, з цим потрібно боротися, інакше Україна, як країна перестане існувати.

Українцям виплатять нову компенсацію, важливе повідомлення Фонду соцстраху: хто отримає гроші

Фонд соціального страхування України доповнив список причин тимчасової непрацездатності

8 травня стало відомо, що Фонд соцстраху включив в перелік причин тимчасової непрацездатності ізоляцію у зв'язку з китайським вірусом.

Наголошується, що компенсацію в розмірі 50% втраченого заробітку, починаючи з шостого дня непрацездатності (незалежно від тривалості страхового стажу) оплатять тим, хто надасть лікарняні листи.

Право на отримання коштів отримають лише ті люди, які застраховані за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом.

Видача лікарняних листів є підставою для нарахування зазначених виплат і на сьогодні унормована.

Для отримання допомоги: на підставі отриманого лікарняного листка від працівника, в якому вказана причина непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11", роботодавець оформляє заяву-розрахунок, вказуючи причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від вірусу.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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