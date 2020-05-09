Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішну фігуру на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує в латексному чорному костюмі, демонструючи бездоганну фігуру. При цьому особа зірки прикривають окуляри, а на руках видніються елегантні рукавички. Сам знімок був без підпису, хоча її прихильники були в захваті від ідеального тіла кумира.

«Вау, Анастасія», «розкішне тіло», «божественно», «взу, а як у ньому купатися?», «це неймовірно», - пишуть вони.

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Молода дівчина, яка прославилася завдяки пишним формам і любові до реклами модної білизни, вразила шанувальників видом в супер-міні. Наряд дівчини не залишив байдужим жодного фаната. Анастасія блиснула достоїнствами найспекотнішим чином.

Знаменитість з'явилася в тонкому сукня бежевого відтінку з неймовірно глибоким декольте, яке зовсім не приховало величезні форми Квітко. Як і зазвичай, дівчина не стала яскраво фарбуватися, а нанесла на засмаглу шкіру легкий макіяж і відвернула голову в бік від об'єктива.

При цьому Анастасія також не стала укладати волосся, вважаючи за краще акцентувати увагу саме на безсоромному декольте. Як і очікувалося, фанати прийшли в неймовірний захват, написавши, що такі форми приховувати гріх.

Зазначимо, молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, але це не заважає їй з подвійною активністю вести свій профіль у соціальній мережі Instagram. Квітко щодня намагається публікувати сміливі і досить гарячі кадри.

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