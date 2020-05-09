Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вміє вибирати вбрання, щоб підкреслити свої принади

Красуня опублікувала пост в Instagram, на фото якого з'явилася в яскравому платті, повідомляє Politeka.net.

Зірка позувала, сидячи на кріслі в приміщенні, схожому на хол.

Анастасія розпустила довге світле волосся і дивилася в камеру.

Модель обрала червону сукню з бежевим принтом і глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди. А виріз на спідниці оголив ніжку зірки.

Завершили образ красуні різні прикраси, у тому числі сумочка, що стоїть позаду.

В пості красуня попросила вибрати найкраще фото з двох представлених.

За 11 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі, в основному іноземці, завалили зірку компліментами.

"Така красива", "Прекрасна", "Це так гаряче", "Складно вибрати", "Я люблю тебе, Анастасія", "Елегантна красуня", "Дуже-дуже-дуже стильно", "Обидві фотографії хороші", "Ефектно і кожен день красивіше !!! ❤️❤️❤️", "Ай, яка заводна", - написали користувачі мережі англійською та іспанською мовами.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в тонкій сукні бежевого відтінку з неймовірно глибоким декольте, яке зовсім не приховало величезні форми.

Як і зазвичай, дівчина не стала яскраво фарбуватися, а нанесла на засмаглу шкіру легкий макіяж і відвернула голову в бік від об'єктива.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко показала, як проводила час на яхті в купальнику, що ледь прикривав її гідності.

При цьому не забула Настя звично виставити п'яту точку напоказ, щоб у всій красі довести, за що її прозвали російською Кардашьян.

Нагадаємо, російська Кардашьян ледве втиснула пружні форми в міні-сукню

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