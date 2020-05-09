Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вміє вибирати вбрання, щоб підкреслити свої принади
Красуня опублікувала пост в Instagram, на фото якого з'явилася в яскравому платті, повідомляє Politeka.net.
Зірка позувала, сидячи на кріслі в приміщенні, схожому на хол.
Анастасія розпустила довге світле волосся і дивилася в камеру.
Модель обрала червону сукню з бежевим принтом і глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди. А виріз на спідниці оголив ніжку зірки.
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Завершили образ красуні різні прикраси, у тому числі сумочка, що стоїть позаду.
В пості красуня попросила вибрати найкраще фото з двох представлених.
За 11 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі, в основному іноземці, завалили зірку компліментами.
"Така красива", "Прекрасна", "Це так гаряче", "Складно вибрати", "Я люблю тебе, Анастасія", "Елегантна красуня", "Дуже-дуже-дуже стильно", "Обидві фотографії хороші", "Ефектно і кожен день красивіше !!! ❤️❤️❤️", "Ай, яка заводна", - написали користувачі мережі англійською та іспанською мовами.
Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в тонкій сукні бежевого відтінку з неймовірно глибоким декольте, яке зовсім не приховало величезні форми.
Як і зазвичай, дівчина не стала яскраво фарбуватися, а нанесла на засмаглу шкіру легкий макіяж і відвернула голову в бік від об'єктива.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко показала, як проводила час на яхті в купальнику, що ледь прикривав її гідності.
При цьому не забула Настя звично виставити п'яту точку напоказ, щоб у всій красі довести, за що її прозвали російською Кардашьян.
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