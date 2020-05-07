Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, розбурхала мережу яскравим кадром
Молода дівчина, яка прославилася завдяки пишним формам і любові до реклами модної білизни, вразила шанувальників видом в супер-міні. Наряд дівчини не залишив байдужим жодного фаната. Анастасія блиснула достоїнствами найспекотнішим чином, повідомляє Politeka.
Знаменитість з'явилася в тонкому сукня бежевого відтінку з неймовірно глибоким декольте, яке зовсім не приховало величезні форми Квітко. Як і зазвичай, дівчина не стала яскраво фарбуватися, а нанесла на засмаглу шкіру легкий макіяж і відвернула голову в бік від об'єктива.
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При цьому Анастасія також не стала укладати волосся, вважаючи за краще акцентувати увагу саме на безсоромному декольте. Як і очікувалося, фанати прийшли в неймовірний захват.
Зазначимо, молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, але це не заважає їй з подвійною активністю вести свій профіль у соціальній мережі Instagram. Квітко щодня намагається публікувати сміливі і досить гарячі кадри.
Не став виключення та фан-аккаунт зірки - фанати представили фото, зроблене під час роботи Квітко над новою фотосесією в провокаційному вигляді. Анастасія позувала у одній лише білій сукні без білизни, під яким чітко помітні її форми.
Дівчина не стала прикривати зайве, а навпаки, виставила все напоказ і безсоромно посвітила фігурою, піднявши руки вгору і забравши світле волосся подалі від обличчя.
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