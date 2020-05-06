«Міс Україна» -2018 Леоніла Гузь підкорила зухвалим образом в сміливому червоному топі

21-річна українська модель поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На нових фотографіях Гузь позує в трендовому брючному костюмі. При цьому модель вирішила зняти піджак, недбало накинувши його лише на одне плече, і залишитися в короткому червоному топіку. Такий наряд елегантно підкреслює ідеальну фігуру красуні. Доповнюють стильний образ яскраво-червоні туфлі на високих підборах.

У підпису до знімків Леоніла попросила своїх фанатів вибрати, яке з двох фото подобається їм більше. На першому знімку вона стоїть, спершись на стіну спиною, а на другому – присівши на виступ стіни і широко розставивши ноги.

Шанувальники тут же взялися коментувати знімки.

«Божечки», «Які круті фотки», «Хороші спроби...але поки не то», «Які ніжки», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Гузь опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позує в машині.

Леоніла сидить на водійському місці у світлій легкій курточці. Дівчина ризикнула показати своє обличчя без косметики, так і фотошопом, судячи з усього вона теж не користувалася. Гузь всіляко підкреслює натуральну красу. Її шкіра світиться і, здається, ніби гладка як шовк.

Зеленоока модель розташувала частина довгих локонів на грудях, сперлася на руку і кинула зухвалий, з хитринкою, погляд в об'єктив. Ніжні сережки-гвоздики, а також тонкий браслет на зап'ясті доповнили весняний цибулю.

Нагадаємо, "міс Україна" Леоніла Гузь блиснула ідеальними формами в обтягуючому боді.

Як повідомляла Politeka, міс Україна Леоніла Гузь вразила ідеальним обличчям зблизька.

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