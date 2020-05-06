Популярна модель і зірка соцмереж Демі Роуз покрасувалася пишними формами без одягу

В сторіс на своїй сторінці в Instagram Демі Роуз розмістила гаряче фото відразу після душу, побажавши підписникам доброго ранку, повідомляє Рoliteka.net .

Демі Роуз прославилася як «британська Кардашьян», і хоча вона молодша за суперзірку майже на 15 років, але при цьому її форми нітрохи не поступаються розмірами. Демі регулярно балує шанувальників, позуючи на фото в купальниках, нижній білизні або повністю голою.

На новому знімку красуня постала, ледь прикривши рушником пишні груди і намотавши ще один рушник на помиту голову. При цьому Демі вже встигла нанести легкий макіяж і підкреслити свою природну красу.

Раніше Демі Роуз порадувала своїх шанувальників пікантним фото в чорній латексній білизнц. Модель стала до глядачів спиною, злегка повернувши голову. Відкриті трусики вбрання ідеально підкреслюють пишні сідниці красуні. Також можна помітити, що Демі стоїть навшпиньки.

Сама модель в підписі до світлини розповіла про те, що ніяк не може позбутися звички постійно ходити навшпиньки. Роуз пояснила, що ця звичка залишилася у неї з тих пір, як вона була балериною.

Нагадаємо, Демі Роуз повністю роздяглася і без сорому залізла у ванну з квітами: вигляд ззаду божественний.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.