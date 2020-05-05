Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася незвичайним чином, примірявши на себе образ знаменитої принцеси Леї з "Зоряних воїн"

Так, в цей раз молода фітнес-модель показала всю себе у вбранні, більше схожим на крихітний костюм з невеликими вставками з спеціального матеріалу. Зазначимо, візерунки на ліфчику і зачіска зірки відразу ж показали: дівчина скопіювала найпопулярніший образ молодої принцеси Леї в фільмах "Зоряні війни". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, молода модель Ана Чері представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий кадр, який тут же викликав масу обговорень, адже копія костюму принцеси Леї не могла залишитися непоміченою.

«Хай 4-го числа буде яскраве ✨ Позначте друга, який любить Зоряні війни! Крім того, який ваш улюблений фільм ?? Моя Імперія завдає удару у відповідь !!! # MayThe4thBeWithYou #StarWars #PrincessLeia», - написала Ана під новим постом.

Шанувальники відреагували:

«Нехай четвертий теж буде з тобою, принцеса Ана. Мій улюблений повинен бути Повернення джедая. 💙💙», «Ну це жарко», «Дівчина мрії ✨», «Сьогодні у мене день зоряних воєн».

До цього Ана показала, як позувала у світлій майці з досить глибоким декольте. Дівчина спокусливо спустила край майки, щоб продемонструвати пишні форми в улюбленій манері:

«Сподіваюся, у всіх вас буде хороший четвер! Перевірте мої історії, якщо ви не хочете пропустити зі мною в 3 години дня ефір за тихоокеанським часом # Тільки # Шанувальники # Ганна Чері 🖤💭», - пише дівчина.

Ось що відповіли користувачі:

«Так мило!», «Я не можу чекати 😍😍😍», «Краса 🔥🔥🔥», «Гарна 😍😍», «Приголомшливий 🤍🤍🤍», «Beautiful❤️😻», «Чудовий вид, ось вони і здалися», «Ти занадто гарна леді».

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