Модель Демі Роуз знялася у фотосесії на пляжі, показавши фігуру у гарячому вигляді
Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, все активніше влаштовує пляжні зйомки, незважаючи на карантин і обмеження в роботі. Дівчина почала вести соціальну мережу в Instagram в новому режимі - тепер на її сторінці публікують ще більше сміливих кадрів. Не стали винятком і спеціальні фан-акаунти моделі, повідомляє Politeka.net.
Дівчина постала на двох нових кадрах в новому вигляді - модний купальник на тонких, майже прозорих лямках, вигідно підкреслив її значних розмірів форми. Обидва фото привертають увагу до себе, завдяки тому, що Демі показала фігуру з різних ракурсів, вирішивши підкреслити свої достоїнства.
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Зірка позувала з мокрим волоссям і без макіяжу, доповнивши свій мінімалістично-пляжний образ одними маленькими сережками-намистинками білого кольору. При цьому видно, що розмір ліфчика дівчина явно вибрала навмисно крихітний - клаптики тканини чи приховали груди Роуз.
Раніше ми писали, що Демі Роуз вирішила показати всі свої переваги на двох пікантних фото, зроблених у печери з озером. Дівчина з'явилася перед камерами в досить провокаційних позах, безсоромно вихваляючись фігурою.
Так, під час карантину зірка почала активно вести соціальну мережу, відповідати на провокаційні запитання шанувальників, проводити питання в соціальних мережах і ділитися архівними кадрами із відпочинку і фотосесій. Приміром, цього разу дівчина показала себе з мінімальною кількістю одягу – в одній нижній частині купальника.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.