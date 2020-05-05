Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, посвітила зайвим у порваному купальнику

Молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, однак це лише дозволило дівчині приділяти більше часу на ведення профілю в соціальній мережі Instagram. Цього разу на фан-акаунті шанувальники зірки представили кадри зірки, зроблені в несподіваному вигляді, повідомляє Politeka.

Молода зірка вирішила підігріти інтерес до власної персони несподіваний чином - примірявши чи не тріснутий на її грудях купальник темно-бордового кольору. Дівчина продемонструвала пишні форми в різних ракурсах. На першому фото зірка з розпущеним волоссям і легким макіяжем на обличчі позувала, виставивши груди напоказ.

На другому знімку Анастасія вже позувала спиною до об'єктиву, виставивши п'яту точку. До речі, саме завдяки пишним формам зірку і називають російською Кардашьян.

Як стверджує Квітко, вона ніколи не робила пластичних операцій. Втім, багато шанувальників піддають це твердження під сумнів. Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику.

До цього пишнотіла модель позувала за столиком у чорному купальнику, накинувши на себе рожеве парео. Просто феноменальні форми моделі ледь не вислизнули з-під мініатюрних шат, але все одно, вона дозволила розглянути всі.

Прихильники "Російської Кардашьян" захопилися її розкішними формами. Під знімками в Instagram Квітко чоловіча половина її фоловерів порахували її найкрасивішою жінкою на планеті і зізналися, що вона чудова. Тільки за чотири години її форми змогли оцінити лайками 80 тисяч чоловік.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.