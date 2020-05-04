Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася пишними формами в тигровому купальнику

Так, в цей раз молода фітнес-модель показала всю себе в одному купальнику з тигровим принтом, ледь прикривавши гідності в сміливій позі. Дівчина в черговий раз вирішила привернути увагу аудиторії улюбленим чином. За час карантину дівчина вирішила ґрунтовно оновити профіль у соціальній мережі Instagram і викласти масу пляжних фото в різному стилі, пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, Ана показала фігуру у новому купальнику з тигровим принтом. До речі, дану модель бікіні знаменитість любить демонструвати останнім часом все частіше і частіше.

Дівчина спокусливо позувала під променями сонця з мокрим волоссям і частково у воді на пляжі.

Як відомо, модель перебуває на карантині вже багато тижнів, однак це не заважає їй милуватися пляжем, ходити на прогулянки і влаштовувати фотосесії на природі. Щоб підтримати увагу аудиторії, Ана почала активно влаштовувати зйомки в купальнику.

До цього дівчина з легким макіяжем на обличчі в білому купальнику розбурхала мережа, шанувальники виявилися в захваті:

«Я використовую своє власне тіло в якості мотивації. 💪🏼💙 Час почати подрібнювати знову! Хлопці, перевірте мої історії ☀️🔥 # Тільки # Фани # Ганна Чері #bikini #body #fitness #healthy #strong #tan», - пише Ана під фото.

Ось що відповіли користувачі:

«Прекрасна», «Чудовий вид💖😘», «Ти мрія», «Дорога Ганна ❤️🔥», «Один з моїх фаворитів з минулого року. Але я роблю те ж саме: мотивую себе», «Красива поза 🥰», «Моя королева♥ ️солодка цукерка ♥ ️», «Це має бути стовп трави», «Чудова!!!! Як завжди !!!!».

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