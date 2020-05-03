Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася ідеальною фігурою в стильному білому бікіні

Так, в цей раз молода фітнес-модель показала всю себе в сміливій позі і досить дрібному бікіні, немов то тісним через впившихся в шкіру лямок купальника. Новий стильний кадр, опублікований всього кілька годин тому, дівчина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Як відомо, модель перебуває на карантині вже багато тижнів, однак це не заважає їй милуватися пляжем, ходити на прогулянки і влаштовувати фотосесії на природі. Щоб підтримати увагу аудиторії, Ана почала активно влаштовувати зйомки в купальнику.

В цей раз дівчина з легким макіяжем на обличчі в білому купальнику розбурхала мережа, шанувальники виявилися в захваті:

«Я використовую своє власне тіло в якості мотивації. 💪🏼💙 Час почати подрібнювати знову! Хлопці, перевірте мої історії ☀️🔥 # Тільки # Фани # Ганна Чері #bikini #body #fitness #healthy #strong #tan», - пише Ана під фото.

Ось що відповіли користувачі:

«Прекрасна», «Чудовий 💖😘», «Ти мрія», «Дорога Ганна ❤️🔥», «Один з моїх фаворитів з минулого року. Але я роблю те ж саме: мотивую себе», «Красива поза 🥰», «Моя королева♥ ️ ♥ ️», «Це має бути стовп трави», «Чудова!!!! Як завжди !!!!».

До цього Ана показала, як позувала у світлій майці з досить глибоким декольте. Дівчина спокусливо спустила край майки, щоб продемонструвати пишні форми в улюбленій манері:

«Сподіваюся, у всіх вас буде хороший четвер! Перевірте мої історії, якщо ви не хочете пропустити зі мною в 3 години дня ефір за тихоокеанським часом # Тільки # Шанувальники # Ганна Чері 🖤💭», - пише дівчина.

Ось що відповіли користувачі:

«Так мило!», «Я не можу чекати 😍😍😍», «Краса 🔥🔥🔥», «Гарна 😍😍», «Приголомшливий 🤍🤍🤍», «Beautiful❤️😻», «Чудовий вид, ось вони і здалися», «Ти занадто гарна леді».

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