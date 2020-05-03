Модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала спокусливий знімок

Як передає Politeka.net, популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Квітко велика любителька викладати гарячі знімки і відео в купальниках.

Цей раз не став винятком. Пишнотіла модель позувала за столиком у чорному купальнику, накинувши на себе рожеве парео. Просто феноменальні форми моделі ледь не вислизнули з-під мініатюрних шат, але все одно, вона дозволила розглянути все.

Прихильники "Російської Кардашьян" захопилися її розкішними формами. Під знімками в Instagram Квітко чоловіча половина її фоловерів порахували її найкрасивішою жінкою на планеті і зізналися, що вона чудова. Тільки за чотири години її форми змогли оцінити лайками 80 тисяч чоловік.

Зазначимо, що свою популярність модель отримала після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів, а вже у віці 17 років почала кар'єру моделі.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.