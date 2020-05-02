Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, спокусила пікантним чином

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Сьогодні на instagram Сьюзі підписано близько 2 млн. фанатів, які залишають безліч коментарів та лайків під знімками красуні. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка спустила бікіні, засвітивши пікантні місця.

На новому знімку, яким дівчина поділилася в мережі, вона постала у рожевому топі, який не приховував її пікантних округлостей. Крім того, користувачі мережі мають можливість насолодитися видом її сального преса і довгих ніг, які красуня розставила в сторони. При цьому на ній лише тісні трусики чорного кольору, за які дівчина тримається, маючи намір спустити зі своїх стегон.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від такого знімка і засипали Сьюзі численними компліментами.

"Вау😯😳😱👉💘 ", "Ти моя справжня муза 🔥", "Чортицю на полюванні", "Ух ти, ти така накаченная, що створюється враження, ніби тебе скульптор ліпив", "Вау, яке тіло❤️", "Самий сік, як знизу, так і зверху😍", "Зовсім крихта втратила сором".

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