Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, постала перед шанувальниками у пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нехай ваша енергія говорить сама за себе», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Роуз позує в пікантному вбранні лежачи на дивані, ледь утримуючи пишні форми в білизна. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Такі великі», «богиня», «вогонь просто!», «прекрасний вид», «неймовірна», «вау, як красиво. Виглядаєш дуже мило», «це щось!», - пишуть вони.

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Красуня позувала в мереживній білизні, сидячи на підлозі. Зірка з'явилася в ліфчику, який підкреслив її соковиту груди. Тонке мереживо ледь утримувало настільки великі принади.

Маленькі трусики-бікіні дали насолодитися видами на пружну п'яту точку: "Самий смак". Модель злегка вигнулась на підлозі, щоб зробити на пружні місця ще більший акцент.

На голові красуні знаходився рушник, що створювало враження, ніби Демі тільки вийшла з ванни.

В руці красуня тримала троянду, що дуже символічно, адже прізвище моделі "Роуз" перекладається, як назва цієї квітки.

Нагадаємо, Демі Роуз в нижній білизні приголомшила розміром своїх гир

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