Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, постала перед шанувальниками у пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Нехай ваша енергія говорить сама за себе», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Роуз позує в пікантному вбранні лежачи на дивані, ледь утримуючи пишні форми в білизна. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Такі великі», «богиня», «вогонь просто!», «прекрасний вид», «неймовірна», «вау, як красиво. Виглядаєш дуже мило», «це щось!», - пишуть вони.
До цього ми писали, що популярна модель Демі Роуз порадувала шанувальників фото в білизна.
Красуня позувала в мереживній білизні, сидячи на підлозі. Зірка з'явилася в ліфчику, який підкреслив її соковиту груди. Тонке мереживо ледь утримувало настільки великі принади.
Маленькі трусики-бікіні дали насолодитися видами на пружну п'яту точку: "Самий смак". Модель злегка вигнулась на підлозі, щоб зробити на пружні місця ще більший акцент.
На голові красуні знаходився рушник, що створювало враження, ніби Демі тільки вийшла з ванни.
В руці красуня тримала троянду, що дуже символічно, адже прізвище моделі "Роуз" перекладається, як назва цієї квітки.
Нагадаємо, Демі Роуз в нижній білизні приголомшила розміром своїх гир
А ще Politeka писала, що розкішна Демі Роуз уделала Кардашьян своїми пишними формами
Також Politeka повідомляла, мокра Демі Роуз посвітила принадами у гарячій ванні