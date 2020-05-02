Скандальна українська модель Олена Омович покрасувалася пишними формами у відвертому купальнику

«Українська Кардашьян» вразила шанувальників наповал новою порцією відвертих знімків. На них Омович позує в яскраво-жовтому купальнику-бікіні, який ледь прикриває її інтимні місця.

Так, на першому знімку модель стоїть в пів-обороту, демонструючи на камеру свої підтягнуті сідниці.

На другому фото Омович вирішила накинути зверху напівпрозоре пляжне плаття, правда розкрила його навстіж, без сорому демонструючи своє тіло.

На третьому фото модель дивиться прямо в камеру, виставивши на перший план свої пишні груди.

«Не любила жовтий до появи нового купальника… А ще я зараз кайфую від свого вимитого кольору волосся», - підписала знімки Омович.

Під знімками тут же з'явилося безліч захоплених коментарів.

«Вам з +2 кг набагато краще так що більш жіночна», «Просто вогонь», «Вам йде цей колір», «Робиш ж**у, робиш сі**ки дорого і якісно: на фото все одно ФШ «підтягуєш-округляеш», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Омович показала себе після операції.

На кадрах Омович сидить в машині і позує в футболці і толстовці. Можна помітити на Олені післяопераційний пластир, який був на носі. Модель розповіла про укол, який їй зробили в ніс після операції, який, за її словами, досить небезпечний.

Нагадаємо, українська Кардашьян вперше показала обличчя після нової операції.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян захопила бездоганними формами в невидимій білизні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни виставила всю красу напоказ.