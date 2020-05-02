Скандальна українська модель Олена Омович покрасувалася пишними формами у відвертому купальнику
«Українська Кардашьян» вразила шанувальників наповал новою порцією відвертих знімків. На них Омович позує в яскраво-жовтому купальнику-бікіні, який ледь прикриває її інтимні місця.
Так, на першому знімку модель стоїть в пів-обороту, демонструючи на камеру свої підтягнуті сідниці.
На другому фото Омович вирішила накинути зверху напівпрозоре пляжне плаття, правда розкрила його навстіж, без сорому демонструючи своє тіло.
Літак звалився під Дніпром і розлетівся на частини, все у вогні: кадри та дані про загиблих
"Конфіскують паспорти": Шмигаль завдав нового удару по українцях, постраждають тисячі
Нещасний випадок стався з Добронравовим, зйомки «Сватів» зірвано: що відомо
ПриватБанк попередив, введені нові обмеження: "Через термінали більше не можна..."
На третьому фото модель дивиться прямо в камеру, виставивши на перший план свої пишні груди.
«Не любила жовтий до появи нового купальника… А ще я зараз кайфую від свого вимитого кольору волосся», - підписала знімки Омович.
Під знімками тут же з'явилося безліч захоплених коментарів.
«Вам з +2 кг набагато краще так що більш жіночна», «Просто вогонь», «Вам йде цей колір», «Робиш ж**у, робиш сі**ки дорого і якісно: на фото все одно ФШ «підтягуєш-округляеш», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Омович показала себе після операції.
На кадрах Омович сидить в машині і позує в футболці і толстовці. Можна помітити на Олені післяопераційний пластир, який був на носі. Модель розповіла про укол, який їй зробили в ніс після операції, який, за її словами, досить небезпечний.
Нагадаємо, українська Кардашьян вперше показала обличчя після нової операції.
Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян захопила бездоганними формами в невидимій білизні.
Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни виставила всю красу напоказ.