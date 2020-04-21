Американська фітнес-модель Ніколь Амато постала у всій красі
Відома модель позувала на пляжі в купальнику, пише Рoliteka.net. Відео красуня опублікувала в своїх сторизах в Instagram.
Зірка позувала в купальнику з величезним декольте посередині, здавалося, що груди зараз випадуть. Пружні принади завдяки вирізу можна було добре роздивитися.
Також на купальнику був виріз внизу, в районі талії. Образ придбав ще більшу спокусливість. Тонка талія виглядала чудово.
Ніколь на відео розповідала, як проводить час. При цьому її волосся розвивав вітер. Красуня посміхалася і виглядала задоволеною і щасливою.
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Амато повідомила, що знаходиться на приватному пляжі, де немає людей: "Тільки сонце, веселий фітнес, їжа і бог", - зазначила модель.
Користувачі мережі не змогли відкрито прокоментувати запис, однак, можна з упевненістю сказати, що зірка отримала масу компліментів, адже у неї: "Шикарні форми!".
Нагадаємо, Ніколь Амато опублікувала фото в сториз, на яких позувала в синьому крихітному бікіні. Тонкі трикутники ледь прикривали соковиті принади, а маленькі бретельки на грудях натяглися.
Також Ніколь похвалилася формами в крихітних плавках. Вона підняла ніжку, щоб показати нереальні рельєфи.
Ніколь примружилася і подивилася в камеру з-під пишних вій, а також витягнула губи качечкою.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в сірому топі і чорних лосинах. Спортивна форма ідеально підкреслює принади моделі. Тонка талія, сталевий прес і подкачені ніжки видно неозброєним поглядом. Модель просто незрівнянна.
При цьому Ніколь на деяких кадрах постає в масці, адже зараз у багатьох країнах введений карантин, у зв'язку з поширенням китайського віруса.
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