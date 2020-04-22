Відома модель Ебігейл Ретчфорд скупалася без одягу посеред квітів

Красуня представила в своєму Instagram нову порцію відвертих знімків, повідомляє Politeka.net.

На всіх фото Ебі позує лежачи в блакитній воді. Модель красиво вигиналася, щоб вигідно продемонструвати соковиті форми. Пишні груди і стегна, а також плоский живіт та тонка талія - у цій фігурі все виглядає чудово.

Ретчфорд перебувала у воді повністю оголеною, однак при цьому приховавши свої груди за допомогою долонь і красивих рожевих кольорів.

Красуня завершила свій образ макіяжем, вона підкреслила красу очей і свої пухкі губи.

Зірка на одному з фото пильно дивилася в камеру, а на інших знімках закривала очі ніби від насолоди.

В пості Ебі запропонувала фанатам проголосувати, яке фото, на їх думку, краще.

"Це одні з моїх улюблених знімків, які я коли-небудь робила", - зізналася Ретчфорд.

За 14 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів, серед яких: "Дивовижна красуня", "Мокра і соковита", і так далі.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд зняла з себе весь зайвий одяг і залишилася тільки в нижній білизні рожевого кольору.

Варто відзначити, що верхня частина тіла Ретчфорд одягнена в якусь подобу топа з рукавами, однак він оголює чашечки бюста, як ліфчик. А до того ж, зовсім не прикриває живіт.

Користувачі соціальної мережі радісно зустріли нову фотосесію моделі.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в міні-білизні, зробленій під зміїну шкіру, демонструючи на камеру неосяжні форми. Користувачі мережі не змогли відірватися від такої краси.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".