Відома модель Ебігейл Ретчфорд скупалася без одягу посеред квітів
Красуня представила в своєму Instagram нову порцію відвертих знімків, повідомляє Politeka.net.
На всіх фото Ебі позує лежачи в блакитній воді. Модель красиво вигиналася, щоб вигідно продемонструвати соковиті форми. Пишні груди і стегна, а також плоский живіт та тонка талія - у цій фігурі все виглядає чудово.
Ретчфорд перебувала у воді повністю оголеною, однак при цьому приховавши свої груди за допомогою долонь і красивих рожевих кольорів.
Красуня завершила свій образ макіяжем, вона підкреслила красу очей і свої пухкі губи.
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Зірка на одному з фото пильно дивилася в камеру, а на інших знімках закривала очі ніби від насолоди.
В пості Ебі запропонувала фанатам проголосувати, яке фото, на їх думку, краще.
"Це одні з моїх улюблених знімків, які я коли-небудь робила", - зізналася Ретчфорд.
За 14 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали масу компліментів, серед яких: "Дивовижна красуня", "Мокра і соковита", і так далі.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд зняла з себе весь зайвий одяг і залишилася тільки в нижній білизні рожевого кольору.
Варто відзначити, що верхня частина тіла Ретчфорд одягнена в якусь подобу топа з рукавами, однак він оголює чашечки бюста, як ліфчик. А до того ж, зовсім не прикриває живіт.
Користувачі соціальної мережі радісно зустріли нову фотосесію моделі.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в міні-білизні, зробленій під зміїну шкіру, демонструючи на камеру неосяжні форми. Користувачі мережі не змогли відірватися від такої краси.
Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».
Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».
Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".