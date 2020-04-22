Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка два рази ставала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, показала нове фото в Instagram

На фото Сьюзі позувала на пляжі в дуже відвертому купальнику. Частково він був розв'язаний і аж очі розбігаються, куди дивитися. П'ята точка була повністю оголена. Кортес в цей раз була з розпущеним волоссям. На розмитому фоні можна побачити пісок та дерева. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили фотографії майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких відзначали красу і прекрасність форм зірки.

Раніше ми повідомляли, що Сьюзі Кортес показала свою красу в дуже сміливому ракурсі.

Сьюзі Кортез вбралася в лискучий чорний плащ, який по факту нічого не приховує. Дівчина лежить на дивані в чорних лакових чоботях, демонструючи гарну чорну білизну. Вона навіть розсунула ноги і взялася рукою за трусики, щоб привернути увагу до цієї деталі одягу.

Повідомлялося, що модель Сьюзі Кортес роздяглася заради ефектного фото.

На фото Сьюзі Кортес позує, сидячи на стільці у великій добре освітленій кімнаті. Міс Бум-Бум витончено вигнула спинку і поклала одну руку на сідницю, а другий піднесла до рота величезний барвистий льодяник.

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