Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала свою ідеальну фігуру в спокусливому вбранні

Знаменитість регулярно радує шанувальників, викладаючи відверті знімки на своїй сторінці в Instagram, про це пише Politeka.net.

Модель зняла з себе весь зайвий одяг і залишилася тільки в нижній білизні рожевого кольору. Варто зазначити, що верхня частина тіла Ретчфорд одягнена в якусь подобу топа з рукавами, однак він оголює чашечки бюсту, як ліфчик. А до того ж, зовсім не прикриває живіт.

Щоб здатися свої принади у всій красі, Ебігейл розвела руки в сторони. Образ доповнила тріумфальна посмішка на обличчі дівчини.

Користувачі соціальної мережі радісно зустріли нову фотосесію Ретчфорд. Вони залишили багато захоплених коментарів у соцмережі:

"Прекрасна жінка"; "Прекрасна"; "Гарна дівчина"; "Така гаряча і апетитна"; "Дитинко, ти выглядищь приголомшливо".

Раніше Ебігейл Ретчфорд виклала спокусливе відео в сториз, на якому лежала в одних трусиках-бікіні. Красуня перебувала на білій постелі без нижньої білизни. Модель лягла на живіт і прикрила груди. Зате грайливо потрясла п'ятою точкою, мабуть, найбільш привабливою частиною тіла.

Дівчина вирішила не світити своє обличчя, в кадр потрапили тільки губи і підборіддя. Видно, що красуня закинула волосся набік.

Нагадаємо, що мокра Ретчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

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