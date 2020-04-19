Американська фітнес-модель Ана Чері показала, хто допомагає їй долати стрес через тривалий карантин
Пандемія китайського вірусу змусила зірок спорту і шоу-бізнесу вигадувати нові приводи для того, щоб нагадувати про себе і тримати в тонусі передплатників.
Особливо важко доводиться людям, звиклим до обожнення публіки, подорожей і для яких популярність обчислювалася кількістю лайків у соцмережах.
Наприклад, Ана Чері збільшила відвертий контент на своїй сторінці, публікуючи напівголі фото і відео тренувань, від яких дар мови пропадає не тільки у чоловіків.
Цього разу зірка вирішила використати ще один безпрограшний варіант для того, щоб звернути на себе увагу, і підключила «важку артилерію»: з'явилася у кадрі з котиком.
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У сторіз Instagran американська красуня опублікувала відео, на якому ніжиться в ліжку, обіймаючи свого улюбленого кота.
«Я люблю його крихітні лапки», – підписала кадр Ана Чері.
Що з цього приводу думають підписники, невідомо, оскільки в сторіз немає функції коментування. Проте не викликає сумнівів той факт, що дівчина потрапила в ЦА, оскільки краса і котики найкраще піднімають настрій у цей непростий період.
Раніше ми писали про те, що американка поділилася відвертим знімком. На фото Ана сиділа в трусиках на краю ванної. Чері прикрила однією рукою свої «персики», а також газетою, яку тримала в ній. Волосся модель вирішила залишити розпущеним.
Фанати встигли поставити більше 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів.
Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні об'ємии, лосини аж тріщать.
А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни.
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків.