Британська модель Демі Роуз показала себе топлес на відпочинку

Популярна красуня, яку ще називають «британською Кардашьян», вирішила поділиться своїми архівними фотографіями з відпочинку і не тільки. Судячи з усього, Роуз занудьгувала на карантині і вирішила нагадати шанувальникам про свої гарячі фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, модель опублікувала в розділі Сторіз кілька своїх улюблених фотографій. На кожній з них вона позує у відвертих образах.

Так, на одній з фотографій Демі плаває топлес в одному з водоймищ Мексики. На знімку модель підпливла до борту і сперлася на нього своїми об'ємними грудьми.

Ще на одному фото Роуз сидить повністю оголеною з коктейлем в руці. Дівчина явно тільки що скупалася і тому зав'язала волосся рушником. Демі сидить до камери спиною, проте для знімка повернулася в пів-обороту.

Третій знімок Роуз був зроблений на популярному американському фестивалі Burning man, відвідувачі якого навмисно вбираються в оригінальні і часом зовсім дикі костюми. Так, Роуз позує у відвертому «золотому» вбранні зі східними мотивами, який прикриває тільки самі інтимні частини її тіла.

До цього ми писали про те, що Роуз постала в леопардовому бікіні, яке ледве прикривало соковиті місця.

Демі позувала на сітці посеред зелених дерев, вона підігнула ніжки під себе. Красуня скинула з себе білу сорочку і злегка нагнулася, випнувши свої сідниці.

Нагадаємо, шикарна Демі Роуз вигнулась і показала пружні форми в леопардовому бікіні.

Як повідомляла Politeka, фантастична Демі Роуз ледве всунула значні форми в сукні.

Також Politeka писала, що соковита Демі Роуз повністю роздяглася і застигла в спокусливій позі.