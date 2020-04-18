Відома модель Ана Чері показала нове фото в Instagram з ванної

На фото Ана сиділа в трусиках на ванній. Поруч можна побачити різні ємності, де крему для прийому ванни, а також квіти та інші предмети, що стояли в кімнаті. Чері прикрила однією рукою свої "персики", а також газетою, яку тримала в ній. Волосся модель вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів. Багато відзначили пишні персики, які дійсно такі соковиті в моделі.

Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Ана Чері показала розкішне тіло в імпровізованій фотосесії, зробленому в крихітному бікіні.

«Задній двір. Давайте зі мною на тренування. Кожен день о 10:00 за тихоокеанським часом!» - говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку Чері позує в крихітному купальнику, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що фітнес-модель Ана Чері показала розкішне тіло в непристойній вбранні, покрутившись в ньому на камеру.

Так, модель позує на камеру в крихітному вбранні, який мінімально прикриває її пишні форми. Дівчина крутитися на камеру, показуючи, ніж її нагородила природа.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків



