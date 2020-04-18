Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, опублікувала гаряче фото

Зірка часто радує шанувальників яскравими знімками в купальниках, передає Politeka.net. Так, в одному з останніх сторизов модель з'явилася в леопардовому бікіні, яке ледве прикривало соковиті місця.

Демі позувала на сітці посеред зелених дерев, вона підігнула ніжки під себе. Красуня скинула з себе білу сорочку і злегка нагнулася, випнувши свої сідниці: "Вау, яке тіло".

Демі закинула волосся набік і засвітила круглу сережку у вусі. Роуз подивилася вниз і прочинила губи, що зробило фото більш гарячим.

Знімок вийшов дуже яскравим і сміливим. Красуня продемонструвала не тільки пишні груди і стегна, але і зачепила тонку талію. Видно, що фігура дуже підтягнута.

"Я люблю Балі", - підписала сториз відома модель.

Дане фото хоч і було опубліковано в сториз, все ж, можна стверджувати, що воно набрало б масу лайків та коментарів.

Нагадаємо, Демі Роуз затягнула свої вражаючі розміри в одне лише мереживо. Красуня позувала посеред яхти, за її спиною можна побачити неосяжний океан.

Для прогулянки вона вибрала дуже пікантний наряд, який підкреслив кожен вигин її апетитних принад. Мереживний купальник ледь прикриває жіночні вигини, але дівчина зовсім не соромиться цього.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз показала відео в сториз, на якому співає запальну пісню. При цьому, вона згинається в спокусливих позах, які в кращому світлі, показують її фігуру.

На кадрах вона позувала в тісному топі, який ідеально підкреслив її пишні форми. Її принади настільки великі, що ледь не розірвали топік.

Нагадаємо, що спекотна Демі Роуз блиснула солодкими місцями прямо в машині: "Неймовірна!".

Як повідомляла Politeka, гаряча Демі Роуз у невидимому білизна показала значний бюст: таку красу не заховати.

Також Politeka писала, що Демі Роуз скинула все зайве і показала свої ласощі: побачене змусить вас пускати слину.