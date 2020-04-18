Знаменитості виповнився 41 рік, а вона як і раніше прекрасна

Найстарша в родині Кардашьян - Кортні - святкує день народження

18 квітня знаменитості виповнюється 41 рік, передає Politeka.net.

Зворушливе привітання з'явилося на сторінці в Instagram молодшої сестри Кортні - Хлої Кардашян.

Крім того, в каруселі Хлої показала кілька знімків, на яких Кортні Карадшьян позує в нижній білизні, у відвертих вбраннях, а також в компанії своїх сестер. Незважаючи на свої роки, знаменитість виглядає просто розкішно.

«З Днем Народження, моя прекрасна @kourtneykardash !!!

У нас з тобою неймовірно рідкісна зв'язок, яка, незважаючи ні на що, ніколи не може бути зруйнована. (Так! Ти застрягла зі мною!) Ти мій найкращий друг, один з небагатьох, на кого я можу розраховувати найбільше в моєму житті. Я знаю, що так багато людей живуть без своєї сестри як свого найкращого друга. Одна ця думка розбиває мені серце. Слава Богу, я була благословлена найнеймовірнішими близькими, про яких я могла мріяти. Чесно кажучи, без тебе моє життя було б нудним, не такою насиченою», - написала Хлої.

Як відомо, сестри з сімейства Кардашьян-Дженнер є одними з найпопулярніших зірок в Instagram, де регулярно публікують відверті фотосесії.

У світської левиці Кріс Дженнер шестеро дітей, п'ять із яких дівчата. Трьох красунь вона народила в першому шлюбі, а двох – у другому.

Нагадаємо, соковита сестричка Кардашьян подратувала формами у відвертому міні.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.