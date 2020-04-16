Відома модель Ана Чері показала нове спекотне фото в Instagram
На фото Чері позує в обтягуючих лосинах. Образ Ана доповнила однотонним топом. Модель стояла і фотографувала себе в дзеркало, показуючи свою п'яту точку. Волосся у зірки були розпущені. На тлі можна побачити диван, подушки на ньому, а також інші елементи інтер'єру кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
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"Чудово", "Прекрасно", "Доброго ранку, Ана Чері, ти добре виглядаєш", "Дуже чудово", "Добре підходить", "Чудово, красиво, дуже мило, ангел, я так сильно тебе люблю".
Повідомлялося, що фітнес-модель Ана Чері забула про сором і здалася перед шанувальниками у вбранні без білизни.
«Щасливої вам Великодня», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує пікантному вбранні без білизни, прикриваючи розкішні форми руками. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.
Повідомлялося, що фітнес-модель Ана Чері забула про сором і показала на камеру ідеальних «близнят» у вбранні з вирізом.
«День 22 в карантині = чубчик... просто жартую! Але насправді зараз дуже вдалий час, щоб освоїти новий навик або зробити те, на що у вас “ніколи не було часу”. В даний час я створюю контент, як звичайно, і планую почати займатися малюванням…», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків
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