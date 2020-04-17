Відома модель Сьюзі Кортес, володарка двох титулів за найкрасивіші сідниці, показала нове фото в Instagram

На фото Сьюзі позувала в булках і білому нижній білизні, а ось бюстгальтер Кортес вирішила не надягати. Груди довелося моделі прикривати руками. Волосся було зібране у хвіст. Образ зірка доповнила панчохами. Фото вийшло дуже барвистим і привабливим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 30 лайків і написали багато хвалебних коментарів, а один з них зазначив, що Кортес "прекрасна жінка".

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, показала свою головну гордість у всій красі.

Зірка позувала біля басейну, вигнувшись і виставивши п'яту точку. На моделі - ледь помітні крихітні трусиси-бікіні. Модель без сорому виставила свої нереальні розміри.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала, як тренується.

На одному з останніх відео модель показала, як займається на тренажері. При цьому тренер відобразив її вигляд ззаду. Помітні накачані руки зірки, її рівна спинка, тонка талія і пружні сідниці.

Кортес качала руки, при цьому її довге розпущене волосся ворушилися од вітру.

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