25-річна британська модель Демі Роуз не побоялася позбутися одягу заради жаркого фото, порадувавши мільйони шанувальників

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок, а також відео в своєму мікроблозі в Instagram, вирішивши зайнятися "благодійністю" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Красуня з'явилася в традиційній манері - без краплі збентеження, засвітивши свої "безмежні озера", не надівши ліфчика. Демі позувала на ліжку в одних лише трусиках соковитого оранжевого відтінку.

Щоб вже зовсім не звести з розуму фанатів, Роуз спробувала прикрити неосяжну красу руками. Правда, розміри її бюста настільки вражаючі, що вийшло трохи кумедно.

На відео модель показала себе у "тісній" чорній майці, вскружив голову ваблячими вигинами.

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В підписі Роуз пояснила фоловерам, яким чином вони можуть отримати від неї "благодійні" 5 000 доларів.

"Я знаю, що люди борються з Карантином і не можуть працювати, тому я хотіла щось з цим вдіяти і віддати моїм чудовим фанатам 5000 доларів", - написала зірка, розповівши умови участі в конкурсі.

За кілька годин пост зібрав майже 500 000 "сердечок". Шанувальники засипали Демі компліментами:

"То, як ти розповіла за 30 секунд, змусило мене сміятися так сильно, ти наймиліша"

"Королева"

"Я хочу з тобою побачення 😂😍"

"які вигини"

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Раніше ми повідомляли, Роуз виставила спекотні кадри, на яких позує в одній майці лежачи на ліжку, граючи зі своєю собакою. Як можна помітити, зірка ледь не блиснула зайвим, оскільки майка була занадто тісна.

Нагадаємо, спокуслива Демі Роуз затягнула неосяжні принади в мереживо.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула зайву одяг і показала свої переваги: смачні ракурси.