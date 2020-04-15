Зірка показала все, що можна!

Модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів новим гарячим знімком в одному мереживі, демонструючи точені форми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує сидячи на ліжку в пікантній позі в одному мереживі, яке мінімально прикриває її пишні форми. При цьому зірка тримає в руках троянду, заграючи поглядом на камеру

"Це щось нереальне", написали б її шанувальники, однак фотографію модель вирішила викинути у себе в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, порадувала шанувальників гарячими відео в купальнику .

Зірка подвигала стегнами в одному маленькому смугастому купальнику. Бікіні ледь трималося на великих грудей, а маленькі трусики давали розгулятися фантазії.

Модель посміхалася і грала на камеру. Вона виставляла мову. Дівчина не тільки ворушила стегнами, але й головою.

На Рэтчфорд можна було помітити її фірмовий макіяж з акцентом на пишні губи.

Повертаючись до постаті, яка у знаменитість просто неймовірна. Велика груди, тонка талія, пружний живіт, пишні стегна й стрункі ніжки - не дивно, що за цією красунею спостерігають в Instagram вже 9,1 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, що мокра Речфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Речфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Речфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".