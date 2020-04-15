Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка є переможницею конкурсу «Міс Бум Бум», показала ідеальну фігуру без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Видаляю свій кращий контент», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кортес позує без білизни, прикриваючи інтимні місця рукою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Вау, які вигини», «королева», «божественне тіло», «вау, яка краса», «Це занадто гаряче», «богиня!», «неймовірна красуня!», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, нещодавно у Мексиці відбувся конкурс «Міс бум-бум», в рамках якого десятки дівчат з усього світу боролися за звання найкрасивіших сідниць. У 2020 році змагання вперше вийшли на міжнародний рівень. Почесний титул дістався саме Сьюзі Кортез. До цього її сідниці визнали кращими в 2015 році.
Раніше Сьюзі Кортез виклала відверте фото спеціально до Великодня. Вона одягла кролячі вушка, а свою головну гордість обмазала шоколадом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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