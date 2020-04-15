Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка є переможницею конкурсу «Міс Бум Бум», показала ідеальну фігуру без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Видаляю свій кращий контент», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортес позує без білизни, прикриваючи інтимні місця рукою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, які вигини», «королева», «божественне тіло», «вау, яка краса», «Це занадто гаряче», «богиня!», «неймовірна красуня!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Мексиці відбувся конкурс «Міс бум-бум», в рамках якого десятки дівчат з усього світу боролися за звання найкрасивіших сідниць. У 2020 році змагання вперше вийшли на міжнародний рівень. Почесний титул дістався саме Сьюзі Кортез. До цього її сідниці визнали кращими в 2015 році.

Раніше Сьюзі Кортез виклала відверте фото спеціально до Великодня. Вона одягла кролячі вушка, а свою головну гордість обмазала шоколадом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, володарку найкрасивіших сідниць застукали з Мессі: пікантні фото підірвали мережу.

Як повідомляла Politeka, володарка найкрасивіших сідниць зігнулася в гарячій позі: «Така чуттєва».

Також Politeka писала, що володарка найкрасивіших сідниць роздяглася і показала всю свою пишноту: гарячі кадри.